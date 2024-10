– Kétszáz felett volt a résztvevők száma idén és most is nagyon jó hangulatban tekertünk. Külön öröm látni, hogy mennyi kisgyermekes család csatlakozik az eseményhez, a picik pedig sok esetben saját kis bringájukat hajtják – mondta el Tömböly Tamás, az eseményt szervező Hobbikerékpárosok Országos Klubjának elnöke és a Magyar Kerékpáros Klub Győri szervezetének vezetője. – Van olyan, aki a kezdetektől minden évben velünk tart, de több olyan bringást is látok, akik néhány hete az egyik túránk során vettek részt először kerékpáros rendezvényen. Sőt rolleresek is csatlakoztak a felvonuláshoz.