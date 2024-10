Ecseren jártak a napokban a kapuvári ÍzvadÁszok. Magyar László és Magyarné Pócza Katalin a szüreti ételek sütő-, főző- és süteménykészítő versenyére kapott meghívást. Nem először vettek részt a fesztiválon, és a tét is nagy volt, hiszen címvédőként érkeztek vissza a településre. Jó hírüket most is megőrizték: elnyerték a verseny fődíját, a vándorkupát, és birtokosai lettek a Szüreti ételek főzőmesterei címnek is. Egyéb szüreti ételek kategóriában és a süteményükkel is első helyen végeztek. ­