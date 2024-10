Van miben megváltoznunk, már ami a közlekedést illeti. A napokban mutattuk be olvasóinknak a győri tűzoltó-parancsokság tűzoltó őrmesterét, Holczer Kristóf Gyulát, aki a sztrádabalesetek kezeléséről írt nemrég kiváló tudományos munkát. Nem kevés tanulsággal is szolgáló dolgozatát aranygyűrűvel jutalmazták.

Laikus fejjel nem is gondolnák: sok olyan tűzoltó van, aki nemcsak balesetekhez, tűzesetekhez vonul bajtársaival, hanem szabadidejében komoly, rengeteg kutatómunkával járó tudományos dolgozatokat készít szép, ugyanakkor nehéz hivatásának kihívásairól.

Kristóf tavaly a párizsi Notre-Dame székesegyház 2019-es tűzesetét dolgozta fel, és arra volt kíváncsi, hogy a szomorú esetnél alkalmazott munkálatok mennyire hasonlítanak a győri tűzoltók feladataira. Tanulmányában azt is kiemelte, a lánglovagok a francia fővárosban robotokat és drónokat használtak, de megvizsgálta azt is, hogy ezek a modern eszközök miként lennének alkalmazhatók a hazai tűzeseteknél.

Legutóbbi dolgozatában pedig a sztrádabalesetek kezeléséről írt, kifejtve azt, hogy számos katasztrófa megelőzhető lenne. Mint fogalmazott: többségük sajnos emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. Külföldi példákat szemléltetve hívta fel a figyelmet arra, hogy idehaza nagyon kevés esetben alakítunk ki mentősávot egy-egy baleset alkalmával. Pedig nem nehéz, ahogy fogalmaz, valamiért mégis elfeledkeznek róla a közlekedők. Azt is hangsúlyozta, elég lenne sok esetben, ha egy embernek eszébe jutna, mi is a teendő, mert a többi autós hozzá alkalmazkodna. Így biztonságosabb, ráadásul gyorsabb lenne a mentőcsapatok kiérkezése is a balesetek helyszínére.

A közlekedés szempontjából változnunk és változtatnunk kell. Ez az egyetlen megoldás arra, hogy ne történjen annyi tragédia az utakon, az autópályákon.