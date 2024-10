Az évek folyamán egyre gazdagabb programmal készülnek a szervezők a tökfesztiválra érkező vendégeknek. Tizenkilenc éve szervezték meg először a rendezvényt, mely most a tizennyolcadik a sorban (egy év a pandémia miatt maradt ki). Sokan összefogtak a rendezvény sikeréért: helyi civil szervezetek, intézmények, de cégek is hozzájárultak a színesítéséhez.

Annak is hagyománya van, hogy aki teheti, elhozza a legszebb terményeit, de termékbemutató, sütemény- és ételkóstoló mellett töklámpát is lehetett faragni. Az eseményen adták át a „Szép közterület” díjakat is. Este töklámpás felvonulás zárta a programot.