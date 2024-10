A Litresits Janka és Sülyi Ferenc által nászajándékként kapott ólomkristály tál igazi családi ereklye. A felvételen Süli József és neje, Süli Józsefné Pintér Anikó.

Fotó: Kerekes István

Szokások száz éve

Süli Józsefné kutatásai szerint az ételek főzése, készítése nagy munkát jelentett: a készülődés hetében az asszonyok levestésztát gyúrtak, metéltek, tyúkokat, libákat kopasztottak, megejtették a disznóvágást is. Sült hús, libapecsenye mellé rizsből és aprólékból készült ludaskása, krumplisaláta illett. A süteménydivat is különbözött a maitól: kuglófot, kulcsos kalácsot sütöttek, amiből a leskelődőknek is jutott. A párokat Nusszer József plébános adta össze a helyi templomban, s a vacsorával, majd a menyasszonyi tánccal kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás.

A megsárgult fotográfia mellett a nagy esemény tárgyi emléke a Litresits Janka és Sülyi Ferenc által nászajándékként kapott ólomkristály tál, melyet a Süli házaspár ma is féltve őriz.