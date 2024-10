Száz év emlékei

- Volt időszak, mit ki kellett bírni, de igazán nehéz évekre nem is emlékszem. A hosszú élet titka a jókedv, és az, hogy mindig szerettem dolgozni - mondta érdeklődésünkre, és az ünnepségen jelen lévők mind egyetértettek: Pista bácsi egész életében jókedvű volt, nagyon szeretett mulatni, a termelőszövetkezet zárszámadási báljain mindig sokat táncolt feleségével. Hatvan évig volt házas, felesége 14 éve hunyt el. A jó házasság titkáról csak annyit szólt lapunknak, hogy a felek soha ne feküdjenek le haraggal a szívükben. Két fia van, tizenkét unokája, számtalan dédunokája és egy három éves ükunokája. Így aztán öt generáció találkozhat a bőnyi házban időről időre. A kisebb gyermekek, dédunokák a mai napig is szívesen játszanak a család legidősebb tagjával.

Pista bácsi remek egészségi állapotnak örvend, tudata tiszta, emlékszik mindenre. Gyógyszert sem nagyon szed, egyedül a szédülésére néha. Soha nem hagyta el magát, jó kondiban volt, egész életében tevékenykedett. Minden nap megivott egy kupica vörösbort az ebédhez, ezt a szokását csak nemrégiben hagyta el, de a menye által elkészített háztáji tyúkhúslevesből még most is minden héten alaposan belakmározik. Az étvágya ezzel együtt ma is jó, csak húst fogyaszt egy kicsivel kevesebbet, mint korábban. Érdekesség, hogy évtizedekkel korábban egy jósnő megjósolta neki, hogy 103 éves koráig fog élni, bízik benne, lesz ez még több is. Hívő, katolikus vallású, de nem igazán templomba járó.