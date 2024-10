Képzőművészetben is erős a Líceum, a gimnázium rendszeresen beszámol sikereikről. Most két pályázaton is licista diák győzött. Gáspár Albert első lett a Határtalan élmények a természetben című rajzpályázaton, amelyet a Fertő–Hanság/Neusiedler See–Seewinkel határon átnyúló nemzeti park 30 éves együttműködése alkalmából hirdettek meg; Simon Virág (felvételünkön) pedig az Országos Magyar Vadászkamara versenyén lett díjazott.