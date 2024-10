A Fertő-Hanság Nemzeti Park honlapján és közösségi oldalán is feltüntette a legjobb megfigyelő helyeket. A darvak mellett pedig 8 tanösvény is várja a látogatókat, amelyek hossza 1 és 8,6 kilométer között változik, így családok és rutinos túrázók is megtalálhatják az igényiknek megfelelő útvonalat.

Több mint 10 ezer daru érkezett meg a Fertő Hanság Nemzeti Parkba. Programokat is szerveznek a megfigyelésükre.

Ravazdi erdő

Ravazd és Sokorópátka környékén számos túraútvonal hálózza be a dombokat. Itt rendezik a Ravazd–Pannonhalma teljesítménytúrát is amire minden évben százak neveznek. Mivel több egymásba kapcsolódó útvonal jellemzi a térséget, ezért mindenki igényeihez tudja alakítani a távot. Az őszi szezonban rengeteg gombát lelhet találni a térségben, az elmúlt hetekben Hortobágyi T. Cirill, pannonhalmi főapát is hatalmas vargányára bukkant túrája során.