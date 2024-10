Sok arca van a segítségnek

Rikovics Anita hozzátette minden örökbefogadó két cicát ment meg, azt amelyiknek új otthont ad, és egy másikat, amelyet így az egyesület a gondjaiba tud venni.

- A gazdi találás mellett az is fontos, hogy a csak nézelődni érkező felnőttekkel és gyerekekkel tudunk beszélgetni, és ezzel is tovább erősíteni a felelős állattartást. Sokan vannak azok is, akik kifejezetten azért érkeztek ma, hogy kérdezzenek tőlünk. Mások adománnyal - táppal, alommal, cica ággyal -, vagy a bögréink és pólóink megvásárlásával támogatják a munkánkat.