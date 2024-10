– Sokat morfondíroztunk rajta, hogy szervezzünk-e egy újabb praclinapot, de minden jel arra mutatott, hogy nagy szükség van rá, elsősorban a gazdira váró cicák miatt. Míg nem találunk gazdikat, nem üresedik hely, nem tudunk újabb cicákat magunkhoz venni – világított rá Rikovics Anita, a Győri Puha Praclik Egyesület alelnöke.

A Puha Pracli örökbefogadó napon mindig több cica került szerető gazdihoz, idén is hasonló sikerben reménykednek a szervezők. Fotó: Kisalföld-archív

30 cica vár gazdira

– Emellett az anyagiak továbbra is nehezítik a mindennapokat, az éléskamrák, a raktáraink üresek. Úgy gondoltuk, hogy az eddigi örökbe fogadó napok nagyon sikeresek voltak, mindenki jól érezte magát. Újabb kapcsolatok születtek, sok mosolygó emberrel és gyermekkel találkoztunk, bennünket is megismerhettek sokan személyesen, és ezeknek a napoknak van egy varázsa is – idézte fel a korábbi tapasztalatokat Anita.

Ezúttal új helyszínen, a győri ETO Park Szolgáltató & Élményközpontban találkozhatnak az érdeklődők a teljes csapattal és közel 30 gazdira váró cicával. A rendezvény az első emeleten, az okmányiroda melletti teremben lesz és 14 órától 18 óráig tart

– ismertette a részleteket Rikovics Anita.

Az örökbe fogadható cicák mellett a Győri Puha Praclik Egyesület önkéntes tagjaival is találkozhatnak. Fotó: Kisalföld

Új egyesület csatlakozik

– Meghívtunk egy civil állatmentőt is, Vajda Klaudiát, aki azóta már egyesületi formában menti a cicákat. Szeretnénk esélyt adni más cicáknak is, hiszen nekünk fontos, hogy a lehető legtöbb mentett cica gazdira találjon.

A dátumot nem véletlenül választották, hiszen október 4. az állatok világnapja, s ebből kifolyólag az ország minden szegletében állatos programokkal és rendezvényekkel találkozhatnak az érdeklődők.

– Nálunk sem kötelező cicát örökbe fogadni. Várunk mindenkit szeretettel, aki csak szeretne egy kicsit cicázni, egy kellemes délutánt eltölteni a praclisokkal – tette hozzá az alelnök.

Praclituri és felajánlás

A szakma legjobbjai is ott lesznek: állatorvosok és az önkormányzat állatvédelmi referense. A szervezők ezúttal is készülnek néhány finom falattal és szomjoltóval, valamint a jól megszokott, őszi hangulatot idéző pólókkal, bögrékkel, pulcsikkal, szatyrokkal.

Idén hatodszor rendezi meg a Győri Puha Praclik Egyesület az örökbe fogadó napot, ahol várják az érdeklődőket és azokat is, akik támogatnák az egyesületet. Fotó: MW-archív

– Lesz praclituri is, ahol rengeteg felajánlott tárgyat tudnak magukhoz venni egy kis támogatás fejében az érdeklődők. Kint lesz a gyűjtőládánk, így ebben a formában is tudnak nekünk segíteni az állatbarátok – mondta el Rikovics Anita.