– Hatodik alkalommal rendeztük meg a Oktoberschulfestet. Úgy ahogy a magyar, a német ünnepeket is megtartjuk iskolánkban. Így, minden évben a német kultúrát is egy hagyományőrző fesztivál keretében ismertetjük meg a szülőkkel, gyermekkel egyaránt – mondta el lapunknak mondta Oláhné Tóth Márta, az Audi-iskola gazdasági és tanügy-igazgatási vezetője.

A program az iskolaközösségnek készült, mintegy ezer embert megszólítva, melyen a tanárok, a technikai dolgozók, a szülők és gyermekeik is részt vettek az intézmény sportcsarnokában.

A rendezvény díszletében, hangulatában is a németországi Oktoberfestet idézte. A söröshordó csapraverése, a bajor zene, a bajor ételek, italok mind-mind a német hagyományt mutatták be. A hordócsapolásnál egy kis hiba csúszott a gépezetbe, ugyanis többszöri próbálkozásra sem sikerült meglékelni a hordót. Sajnos egy korsó is bánta az estét, véletlenül összetört a kalapálás közben.

– Az eseményre a résztvevők többsége bajor népviseletben érkezett. Igyekeztünk minden korosztály számára izgalmas programokat szervezni. A kicsiket légvár, szépség és kézművessarok, népi fajátékok, a nagyobbak diszkó, léghoki, táncgép, és csocsóaasztal várta. Ezenkívül autóversenypálya, és különböző ügyességi játékok is szerepeltek a kínálatban –fogalmazott.

A szülőkről sem feledkeztünk meg, részükre sváb zenekarral, német sörökkel, finom bajor ételekkel készültünk.

– részletezte Oláhné Tóth Márta.

Mint mondta: az eseménynek minden évben közösségösszetartó ereje van, a színpadon most is zenekar gondoskodott az éjszakába nyúló jó hangulatról.