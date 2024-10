A projekt a román SC ICA Research and Development SRL vállalat vezetésével, valamint további két román partner – a SC Pharmacorp Innovation SRL és a University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMVB) – részvételével valósult meg. A 2024. augusztus 31-én zárult pályázat fő célja új, innovatív eljárások kidolgozása volt a borkészítés és a borvizsgálat terén. A hároméves pályázati időtartam alatt a klasszikus vizsgálati módszerek mellett műszeres gyorsvizsgálati technológiákat felvonultató módszertant dolgoztak ki, mely roncsolásmentes közeli-infravörös spektroszkópiára (NIRS), optoelektronikai és gázkromatográfiás (GC) elektronikus orra, biológiai membránnal bevont ionszelektív térvezérlésű tranzisztor (ISFET) szenzorokkal szerelt elektronikus nyelvre épült.

A kifejlesztett technológia segítségével az egyes borfajták azonosítását végezték el, illetve azonosították a szennyezett vagy fertőzött, íz- és illathibát mutató borokat. A kidolgozott műszeres gyorsvizsgálati technológiát sikeresen alkalmazták a román konzorciumi partnerek által fejlesztett borászati technológiával előállított kísérleti borok minőségének leírására, az egyes élesztőtörzsekkel és azok kombinációival készített borok objektív jellemzésére.

Az eredmények igazolták, hogy a különböző minőségvizsgálati protokollokat egységes rendszerbe foglaló komplex módszertan a humán borminősítés és a célzott kémiai vizsgálatok mellett hasznos eszköze az innovatív borászati fejlesztéseknek. A projekt résztvevői kidolgoztak egy komplex borminőség-vizsgálati technológiát és módszertant, ami bővíti az ADEXGO Kft. Correltech üzletága, valamint a Széchenyi István Egyetem által nyújtott szolgáltatások körét.