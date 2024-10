Idén 50 éves a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének (SZESE) sakkszakosztálya, amely nemcsak a hallgatóknak nyújt versenyszerű sakkozási lehetőséget, de a Győri Sakk-kör keretein belül a gyerekeket is várja soraiba. Szabó Zsolt, a szakosztály vezetője kifejtette, régóta kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetközi kapcsolatok építésére, amelyben a határokon átnyúló pályázati lehetőségeket is kihasználják. Az egyesület jelenleg is aktív részese az GAMBIT Erasmus+ projektnek, amelyben három európai uniós ország klubja és a Polgár Judit Sakk Alapítvány mint szakmai oktató szervezet vállal szerepet.

„Az utánpótlás-nevelő Győri Sakk-kör edzői és játékosai májusban a görög Héraklionban vettek részt tudásmegosztó workshopon, ezúttal pedig a görög és a spanyol csapatok fiataljai látogattak el hozzánk. Győri programunk során több mint hatvan résztvevővel rendeztük meg versenyünket, de arra is figyelmet fordítottunk, hogy partnereink megismerjék az egyetemet és a várost. A találkozó eredményesen zárult, 2025 nyarán pedig a spanyolországi Llinars del Vallèsben folytatódik közös projektünk. Együttműködésünk célja a sakkozás népszerűsítése és az alkalmazott oktatási módszertanok megosztása. A nemzetközi programban a személyes alkalmak mellett az online térben is több esemény – köztük versenyek és edzői képzések is – zajlanak rendszeresen” – fogalmazott a szakosztályvezető.

Kiemelte, a klub tagjai izgalmas napokat élhettek át, hiszen a nemzetközi vendégek fogadását követően a budapesti Sakkolimpián és a 10. Polgár Judit Világsakkfesztiválon is részt vettek. Végezetül hozzátette, továbbra is várják a magyar és külföldi hallgatók, a sakkozni vágyó fiatalok jelentkezését soraikba.



A győri verseny eredményei:

A csoport:

1. Margl Roland (Széchenyi ESE) 6,5 pont,

2. Konstantinos Klokas (Heraklion-GRE) 6,0 pont,

3. Bedőcs Máté (Széchenyi ESE) 5.5 pont

B csoport:

1. Anastasia Bakali (Heraklion-GRE) 6,0 pont,

2. Nagy Dávid Zoltán (Széchenyi ESE) 5,0 pont,

3. Szentmiklósi Eszter (Széchenyi ESE) 5,0 pont