A Soproni Tűztorony nem csupán egy impozáns építészeti emlék, hanem Magyarország történelmének egyik kiemelkedő helyszíne és Sopron ikonikus szimbóluma is. Az országban található 64 történelmi emlékhely egyike, amely különleges jelentőséggel bír, nemcsak helyi, hanem nemzeti szinten is. A Tűztoronyban is elérhetőek a múzeumpedagógiai programok, amelyek segítik a diákokat abban, hogy elmélyítsék tudásukat és nemzeti identitásukat