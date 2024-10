Koncert Jackson slágereivel

Az este legfőbb attrakciója a Michael Jackson Encore koncert, amelyet Prince Majesty hozott létre. A produkció egy újraálmodott élményt nyújt a közönségnek, ahol Jackson legnagyobb slágerei – többek között a Billie Jean, a Beat It és a Smooth Criminal – élő zenekar és táncosok közreműködésével hangzanak majd el. A Pozsonyban már nagy sikerrel bemutatott koncert bővített és átalakított, kifejezetten erre az estére készülő verzióját láthatja majd a közönség a két ünnep között Győrben. Prince Majesty nemzetközi szinten elismert előadó, aki Jackson hasonmásaként számos show-t mutatott be világszerte.

A Michael Jackson Encore turné különlegessége, hogy nem egyszerű tribute előadás, hanem egy komplex, többdimenziós élmény, amely Jackson életművét a legnagyobb tisztelettel és hitelességgel mutatja be.

Élő zenekar és táncosok

Arany- és platinalemezek, eredeti kéziratok

Hiteles életmű

Személyesen közreműködik a sztár eredeti koreográfusa

A produkció hitelességét LaVelle Smith Jr. neve is fémjelzi, aki több mint két évtizeden át dolgozott együtt Michael Jacksonnal táncos-koreográfusként és korábban részt vett azoknak a koreográfiáknak a megalkotásában, amelyek most is bemutatásra kerülnek majd az Audi Arénában. Smith Jr. olyan világsztárok mellett is közreműködött, mint Beyonce és Rihanna.