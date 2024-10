Tolnai Imréné a támogatók felsorolása mellett – akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény – a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az időben elkapott betegség életet menthet. Fehérné dr. Bodó Mariann arról beszélt, hogy fontosak a város életében a civil szervezetek. Külön öröm, hogy idén Mosonmagyaróvár és környéke mellett Győrből is csatlakoztak a felvonuláshoz. A főjegyző Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester üdvözletét is átadta.

"Dolgunk van magunkkal!" A mellrák korai felismerése életet menthet

Dr. Bodnár Mária, a hospice-ház megálmodója kiemelte: minden esztendőben meghatódik, hogy évről-évre többen csatlakoznak a sétához.

– Ha csak egy napra jut eszünkbe, hogy dolgunk van magunkkal: a tudatos étkezés, mozgás, az orvos tanácsának megfogadása mellett járjunk el szűrésre, mert ha időben megyünk, nagyobb az esélyünk a gyógyulásra – hangsúlyozta a belgyógyász, hematológus, klinikai onkológus, aki rávilágított:

évente 9000 új emlődaganatot fedeznek fel, s a halálozási statisztikában Európában sajnos élen járunk.

Az önvizsgálatra legalább havonta egyszer kerítsünk sort.

A szakember kitért az emlőimplantátummal rendelkezőkre is, nekik speciális mammográfiával és ultrahanggal végzik a szűrést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan kis létszámban, de a férfiak is küzdhetnek emlődaganattal. Akinek előfordult a családjában, az különösképpen figyeljen a rendszeres vizsgálatra – részletezte még a szakember.