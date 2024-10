Mellrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés

Az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete eseményének megnyitóján elhangzott: a tüdődaganat után a mellrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége. A rosszindulatú emlődaganat következtében évente több mint kétezer nőt veszítünk el, miközben az időben felismert betegség esetén jóval nagyobb a gyógyulási esély. Ijesztő, hogy hazánkban minden 8-10. nő érintett, az 50-60 éves nők között fordul elő legnagyobb gyakorisággal a betegség. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a korai stádiumban felfedezett daganatos betegségek gyógyíthatók, az egészséges életmód pedig hozzájárul a gyógyulási esélyek növekedéséhez, valamint az egyes rákbetegségek kialakulásának csökkentéséhez. Nem győzik felhívni a figyelmet az önvizsgálat és a szűrés fontosságára. Az emlőrák a korai szakaszában teljesen tünetmentes, csak szűrővizsgálattal fedezhető fel. A gyógyulás esélyei annál jobbak, minél előbb fedezik fel és kezdik el gyógyítani a betegséget. Magyarországon a 45 és 65 év közötti nőket kétévente névre szóló meghívóval keresik meg mammográfiai szűrésre, de sajnos a megjelenési arány 30 százalék alatti.

– Társaimmal már többször részt vettünk ezen a rendezvényen és bennem az is megfogalmazódott, hogy nekünk, mozgássérülteknek a szűrésekre való eljutás is gondot okoz. Nem csak az odajutás nehéz, hanem a kórházakban a kezelőágyak is magasak. Külön meg kell szervezni egy segítőt, aki be tud vinni bennünket – hívta fel figyelmünket Pécsi Gertrúd, a Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületének titkára.