Ákossal már óvodában megszerettették a zenét. A zeneiskolában tanult zongorázni. Énekel, saját dalokat ír, videoklipeket gyárt. A Megasztár válogatójában az országnak adott egy szeletet magából.

A Megasztár előtt is szerette a retró dolgokat Domján Ákos.

Fellépése előtt a vele készült kisfilmből megismerhettük Ákost, mint a régi autók szerelmesét. Mint mondta, első emléke a rock & rollal kapcsolatban 2017–2018 környékére tehető, amikor egy nagyon kedves barátjával lent volt a Balatonon és egy 1957-es veteránautóban meghallotta a Multimilliomos dzsesszdobost.

Saját dallal indult a Megasztárban

– Ez a világ számomra olyan mélységeket rejt magában a mai napig, amikkel nem tudok betelni – mondta Ákos, aki az utóbbi években sikeresen koncertezett már az ország több pontján.

– Gondoltam, mi lenne, ha a social média platformokon kívül valami mást formát is találnék arra, hogy megmutassam magamat. A televízióra gondoltam, és a többéves kihagyás után újrainduló "Megasztár"-ra esett a választásom, mert úgy gondoltam, hogy ez a műsor inkább a tehetségkutatásra fókuszál mintsem a celebgyártásra. Jelentkeztem a műsorba és saját dallal készültem, mert szeretném önmagamat adni – árulta el az énekes, aki azt is elmondta, hogy a stúdió légköre egészen más, mint egy koncerté.

A közönségnek egyből bejött a produkció

– Teljesen új szituáció volt számomra a kamerák hada, a nagy tér, az ültetett közönség, akiből nem olyan könnyű kiváltani valamilyen reakciót, mint egy álló, tomboló hallgatóságból. Az is izgalmas, hogy egy ötfős zsűrinek a tetszését kell elnyerni. Úgy tűnt, hogy az első taktusok után már sikerült, amihez nagyon nagy segítség volt a közönség, aki a tapsával azonnal bizalmat szavazott, de nagyon izgultam – mondta el kérdésünkre.

Szikora Róbertet is lenyűgözte a fiatal jampi

– Az a tézis jutott eszembe, és igazolódott is be egyben, miközben Ákos produkcióját néztem, hogy jampinak születni kell. Azok bizony nem teremtek és teremnek minden bokorban. Olyanok pedig, akikben még tehetség is van, nos, belőlük még kevesebb van. Ákosnak jó a dumája és szemtelen is, vagyis megvan benne a jampiság két alapköve. Nagyon tehetséges fiú, ráadásul egy remek dallal jelentkezett, amivel bizonyította, hogy a nagy korszak valóban elérte őt, és meg is szólította rendesen. Hála Istennek, hogy van még olyan fiatal tehetség Magyarországon is, aki mer valami mást, valami szokatlant, valami régebbit behozni! - nyilatkozta a produkció láttán a Metropolnak Szikora Róbert.

Ákos egy bátor fiú, tehát tényleg egy született jampi.

– mondta az R-Go alapító frontembere.