A Majorsági nap teljes időtartama alatt izgalmas élményprogramok várták a résztvevőket. Volt „Majorsági nyomozó” játék, Rákosi viperastand, JátéKaptár, rovarhotel készítés, kőfestés, valamint kézműves foglalkozások. A előadások részeként műsort adott a Habakuk Bábszínház, a Tik Tak zenekar és Csirmaz András bűvész is. Tovább a népzene és néptánc kedvelői számára is kedveskedtek a „Népzene, néptánc határok nélkül” program keretében, illetve a Hegykői Tűzoltó Zenekar és a The Beatones együttes is zenélt. Az érdeklődők megtekinthették a 30 éves nemzeti park múltját bemutató interaktív kiállítást és fotókiállítást is.