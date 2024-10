Big Macet, sajtburgert és közepes sült krumplit választottak a teszthez a vaol.hu munkatársai.

Kicsomagolva a termékeket, már ránézésre is tapasztaltunk különbségeket: Ausztriában több krumplit kaptunk, ahogy az is jól látszott, hogy a szomszédban a Big Macben sokkal több a saláta, mint nálunk.

A látottak alapján arra számítottunk, hogy biztosan finomabbat is eszünk, ha az osztrák termékeket kóstoljunk, de nem így történt. A burgerekről és a krumpliról is elmondható, hogy a magyar változat sokkal erőteljesebb, gazdagabb ízű volt, az osztrákoknál visszafogottabb ízekkel találkoztunk – nem kergetünk illúziókat, valószínű, hogy ezt az ízfokozóknak tudhatjuk be, mégiscsak gyorsétteremről beszélünk. Egy azonban biztos: a McDonald’s úgy tűnik, hogy igyekszik a termékei ízvilágát az adott országban általánosnak mondható ízlésre szabni: a magyar Big Macben több és fűszeresebb a szósz, hagymásabb az íze és kevesebb zöldséget tartalmaz. A sajtburger is sokkal erőteljesebb ízű nálunk, a sült krumpli pedig sósabb. Összességében mindegyik kóstolt termék finom volt, de más.

McDonald's: Hol nagyobb a választék?

A rendeléskor válogatva hamar kiderült számunkra, hogy néhány kilométerrel nyugatra sokkal nagyobb a választék. Az aktuális ajánlat sem ugyanaz, az ausztriai McDonald's-ban az új szendvicsek a Steakhouse címszó alatt futnak, nálunk éppen BBQ-finomságokat lehet kapni. Míg nálunk kapható gluténmentes hamburger, Ausztriában ilyet nem találtunk, növényi alapú „húspogácsával” készülteket viszont igen. McNuggetsből többféle kiszerelést árulnak Ausztriában. A szószoknál a választék mértékében nincs eltérés, egyszerűen csak többségében más fajtákat választhatunk, mint itthon. A saláta-választék hasonló, ahogy az édesség-kínálat is, utóbbi esetében is az ízesítés az eltérő: nálunk pisztáciás, Baci-s és M&M’s-es McFlurry-t vehetünk, Ausztriában Lotus-kekszes, Oreo-s és a Pick Up nevet viselő kekszes változat elérhető. Az italoknál az egyetlen különbség, hogy Ausztriában Almdudler is kapható. Ausztriában az úgynevezett Nice Price menüben spórolhatunk, amiben 4-5 (~1600-2000 forint) euróért juthatunk a hamburger - kis üdítő- közepes sültkrumpli hármashoz különböző verziókban. Nálunk a Bejövő ajánlatban két burgert, egy kis üdítőt és kis krumplit vehetünk 1.490 forintért.