Na nem mint a viccben, hogy hova férne el a lakásban, hanem hogy ha megnyernénk, mire és hogyan költenénk el.

Soha ekkora nyeremény még nem halmozódott fel a magyar lottó történetében, nem csoda, hogy ilyenkor azoknak a fantáziája is meglódul, akik egyébként nem hisznek a szerencsejátékban, esetleg mint a nagyapám tette, a „bolondok önkéntes adójának” hívja a lottózást. Tegyük hozzá, az öreg is néha megszédült, pedig abban az időben a tízmillió volt a legnagyobb szám, amit fel is tudott fogni. Igaz, reális volt a „mindenkinek vennék egy házat, a maradék életem végéig elég lenne borra” mondata is, bár utóbbival nem szokta megvárni a lottónyereményt.

A rekordösszeg még nálunk, a Kisalföld szerkesztőségében is megmozgatta a csapatot, erős számolás kezdődött, mi mindenre lenne elég ez a pénz. Hányszor lehetne megvenni belőle a vármegye legdrágább, jelenleg kínált ingatlanát, melyik cég megvásárlására lenne elég valamelyik ipari parkban, vagy épp hány kiló aranyra futná belőle. Ebbe aztán annyira belemelegedtünk, hogy a jelen állás szerint három, esetleg négy szelvénnyel mi is megkísértjük a szerencsét. Vagy befizetjük azt a bizonyos adót...

Szóval a fél ország számolgat, de ebben a lelkesedésben azért még egy számra, pontosabban egy arányszámra felhívnám a figyelmet: 1:43.949.268. Ennyi ugyanis az esélye egy szelvényen egy telitalálatnak...