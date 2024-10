A lottó főnyeremény, mint azt a Szerencsejáték Zrt. kiszámolta, akár 200 darab egykilós befektetési célú aranyrúdra is elég lehet, vagy az egykilós ezüsttömbből 12 és félezret lehet vásárolni. Hát ezeknek a tárolásához is elég nagy trezorra lenne szükség.

Nagy Imre Attila több mint tíz éve közösséget épít a lottó kitöltéssel.

Fotó: Csapó Balázs

Voltak már milliós találataik is a lottón

Győrújfalun 2014 óta közösen lottóznak az emberek. Ez idő alatt volt az ötös lottón kétszer négyesük, a hatos lottón pedig egyszer ötösük. 2014 decemberében nyertek 2,4 milliót, 2019 szeptemberében 2,9 milliót. A négyes és ötös találatokat a befizetések arányában a játékosok között visszaosztják. A kettes, hármas találatok nyereményét félreteszik, amikor összejön egy szabad szemmel jól látható összeg, akkor pedig megszavazzák, hogy mire költsék el a pénzt.

Az ötös lottó rekord nyereménye jó lenne az együtt játszóknak.

Fotó: Szakony Attila

De vajon mit kezdene ezzel az összeggel a győrújfalui közösség, akik 2014 óta lottóznak közösen? – kérdeztük a játék szervezőjét, Nagy Imre Attilát, aki immár nem tölti be a polgármesteri posztot, s az a kérdés is felmerül, vajon hogyan folytatják a játékot?

– Többen kérdezték a játékosok közül is, de mindenkinek egyhangúan az volt a véleménye, hogy folytassuk a játékot. Nekem meg sem fordult a fejemben, hogy befejezzük, hiszen ezt én nem polgármesterként szerveztem, hanem magánemberként, és szervezem a továbbiakban is – szögezte le Nagy Imre Attila. – Most már 32-33 hete nem volt öttalálatos szelvény, ezért is van minden idők legnagyobb nyereménye. Mi játszunk az 5-ös és a 6-os lottóval is, mind a kettőt támadjuk a héten is. Azt mondom mindenkinek, hogy ez a játék rajtam maradt már, mint szamáron a fül, így egészen biztosan addig fogjuk folytatni, amíg el nem visszük az 5-ös vagy a 6-os főnyereményt vagy meg nem halok, és viccesen azt is hozzá szoktam tenni, hogy majd amelyik előbb bekövetkezik – állapította meg a játék elhivatott szervezője.

– Megyünk tovább. Ha befejeződik ez a játék és legközelebb immáron 33. alkalommal újra indul, akkor megkeresem a játékosokat, hogy eldöntsük, mire költsük a 2-es és 3-as találatokért kapott, fel nem vett és el nem költött nyereményeket. Eddig település fejlesztésekre fordítottuk, de most valamilyen formában magunkra szeretnénk költeni. Az is egy lehetőség, hogy a nyereményt tovább forgatjuk a következő hétbe, de lehet az, hogy ha egy másfél millió forint összejön, akkor szervezünk egy lottóbált, de természetesen arra is figyelni kell, hogy aki nem tud eljönni, az is részesüljön belőle. A felajánlott 4-5 lehetőségből választhatnak majd azok, akik a játékban részt vesznek.

Top10 - Az Ötöslottó eddigi rekord-nyereményei 2024: 6 523 768 955 Ft 2020: 6 431 516 010 Ft 2003: 5 092 890 758 Ft 2015: 5 049 127 895 Ft 2019: 4 194 319 530 Ft 2020: 3 959 964 415 Ft 2022: 3 348 134 835 Ft 2010: 3 177 138 790 Ft 2013: 3 087 029 290 Ft 2014: 3 054 187 380 Ft

– A nagy nyeremény miatt nagyobb az érdeklődés?

– Mi egymilliárd forint nyereménynél kezdünk játszani. 15-20 százaléknyi játékosunk csak 3 milliárdnál száll be, de olyan, aki kimondottan ezért a nagy összegért száll be, olyan nem nagyon szokott előfordulni. Jelenleg az 5-ös lottón 85-90 ezer forintért játszunk hetente, a 6-oson körülbelül 70 ezer forintért, a játékosok átlagosan 1000 forintért játszanak hetente.