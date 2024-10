Bár minden gyermekvárás kihívások elé állítja a szülőket, a lányos édesanyák és édesapák tudják, hogy még több féltést és óvást jelent a fiúkhoz képest. Igaz, hogy a kisfiúk is megérdemelnének egy saját napot, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy még ma is, a világ számos pontján hátrányok érik a lányokat, így ezen a napon, a lánygyermekek világnapján rájuk irányul a figyelem.

Igrecz Katalin reggel szembesült az ünneplési lehetőséggel, megünneplik a lánygyermekek világnapját lányával, Júliával.

Igrecz Katalin: Az örök változások elfogadása a lánygyermekek világnapján is

- Én ma, pénteken reggel szembesültem ezzel az ünneplési lehetőséggel. Szerencsére azonban a három gyermekem és családjaik adnak ünnepelni valót, ha nem is csak a lányokra vonatkozóan - osztotta meg lapunkkal Igrecz Katalin, a Bánfalváért Baráti Kör elnöke, akinek két fiúgyermeke mellett van egy lánya is, Ubrankovits Júlia, színésznő. - Lányos anyának lenni, mindazok mellett, hogy varázslatos, az örökös változások elfogadását, maximális alkalmazkodást, aggodalmas drukkolást jelent. Nem lehet nap, hogy elfelejtenék valamiért imádkozni! Biztos vannak könnyen nevelhető, szelíd, simulékony leánykák, de igazán karakteres hölgyek örökös izgalmat hozva bontakoznak ki - tette hozzá.

Rázó László: Különleges lányos apának lenni

- Lányos apának lenni különleges és nagyon jó érzés. Van egy mondás, amit az apósomtól hallottam, amikor a kislányom megszületett:

Fontos, hogy az embernek legyen egy lánya.

És azt gondolom ez tényleg így van. Az ember általában úgy gondolkodik, hogy egy lánynak a szíve mindig hazahúz, nem csak gyerekként, hanem felnőttkorában is. És természetesen az apukák el is érzékenyülnek, ha a kislányukról van szó, hiszen,

ahogy az anyák és fiaik

úgy az apák és lányaik között is megvan az a fajta kötődés, és erős érzelem,

amit csak az ismer aki kislányt is nevel

- mesélte Rázó László, a GYSEV ZRT. szóvívője.

Rázó László és családja

Sárdy Barbara: Az élet nagy ajándékai

- Két fiatal felnőtt lányom van, Zsuzsanna, aki a Színművészeti Egyetem elsőéves hallgatója, és Georgina, aki pedig tizenegyedikes a Szent Orsolya-iskolában. Ez egy furcsa és boldogsággal teli, de nehéz időszak az életemben, hiszen most kell hozzászoknom a gondolathoz, hogy el kell engednem a gyerekeim kezét. Mindennap eszembe jut a kiskoruk és rácsodálkozom arra, hogyan érik, fejlődik a személyiségük. Egészen különös, amikor mozdulataikban az általuk sosem ismert nagyszülők gesztusait fedezem fel. Tudom, ez az élet folytatása és ez a legnagyobb ajándék számomra. Szerencsés embernek érzem magam, mert a kamaszkori lázadások elkerülték a házunk táját, rengeteget tudunk és tudtunk beszélgetni. Mindig figyeltünk arra, hogy az együtt töltött idő tartalmas legyen és úgy érzem ezekből a pillanatokból nem volt hiány. A magánéletük részeként egy-egy tanáccsal segítek nekik, ha arra éppen rászorulnak. Édesanyaként mindig azon imádkozom, hogy boldog emberek legyenek, és remélem idővel, amikor majd ennek be kell következnie, akkor jó társat találnak maguk mellé, egy olyan fiút, aki egy hasonló családból, hasonló értékrenddel jön, mint a miénk. Bízom benne, hogy ők is megtapasztalhatják majd azt, hogy milyen érzés boldog családban, boldog szülőként élni - mondta Sárdy Barbara, zeneszerző, énektanár.