Az órák során Bősze Ádám kötetlenebb formában mutatja be a klasszikus zenét a fiataloknak, beleszőve saját élettapasztalatait is, köztük saját lázadó és züllést sem mellőző diákmúltját és pályakeresési próbálkozásait és a klasszikus zenével való találkozását. Az óra egyik alap felvetése, hogy Hogyan lehetséges, hogy a művészet, legyen szó, képekről, irodalmi- vagy zeneművekről, képe olyan hatást gyakorolni a befogadóra, ami megváltoztatja annak hangulatát, napját, sőt néha az életét is?

Megtelt a Kazinczy könyvtár terme. A fiatalok érdeklődve hallgatták a rendhagyó zene órát.

Fotó: Molcsányi Máté

Elhinteni egy-két dolgot

– A komolyzene népszerűsítése olyan mint az aranycsinálás, nincs rá konkrét recept. Ha már csak egy-két fiatalban elindít valamit az óra, nekem már megérte. A kamaszok életkoruknál fogva nehezen nyílnak meg, de időről időre akadnak akik ott maradnak kérdezni vagy mesélnek arról, hogy ők milyen hangszeren játszanak. Nem akarom beléjük ültetni a komoly zenét, csupán lehetséges példát mutatni és elhinteni egy-két dolgot.

Gecsei Kolos igazgató elmondta, hogy az intézmény ének tanáriai a közösségi háló bukkantak a lehetőségre.

– Örömmel vettük fel a kapcsolatot Bősze Ádámmal. Bár profilunkat tekintve nem zenei iskola vagyunk fontosnak tartjuk, hogy az ének zenei órákon történeti tudást és olyan műismeretet is átadjuk, ami a diákok lelkét is megérinti. A rendhagyó zene óra pedig egy olyan lehetőség, ami élmény és értéket is ad a számukra.