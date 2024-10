Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 2021-ben is meghirdette az Év Kilátója pályázatokat, melyekre a nagyközönség küldhette be kedvenceit. A beküldött kilátók közül szakmai szűri választotta ki a 10 legjobbat, melyek aktív turisztikai szempontból kiemelkedőek. A döntős mezőnybe csak jó állapotú, rendezett környezetű célpontok kerülhettek be, melyek izgalmas turistautak vagy vízi turisztikai útvonalak mentén fekszenek, így sokan megfordulnak ezeken a helyeken. A pályázat célja az volt, hogy minél többen válasszák a természetet a szabadidejük eltöltésére, hiszen ez nemcsak a világunk jobb megismeréséhez segít hozzá, hanem testileg és lelkileg is egészségesebb életet élhetünk ezáltal. A szavazáson végül a Lila-hegyi kilátó az ötödik helyen végzett.