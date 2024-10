A Magna Cum Laude 1999-ben alakult, gyulai zeneszerető barátokból. Mint azt sokszor hangsúlyozzák, ezek a gyökerek mai napig nagyon fontosak számukra.

A kezdetektől a Pálinka-dalig

Az alapító tagok – Mező Misi (ének), Szabó Tibor (gitár), Kara Mihály (basszusgitár) – mellett 2014 óta Lesták Mártonnal (billentyűk) és Török Mátéval (dobok) teljes a csapat. 2003-ban jelent meg első lemezük, a Hangolj át! Azóta megszámlálhatatlanul sok koncertet adtak, számos nagylemezük született és sok-sok daluk – köztük a Te légy most, a Pálinka-dal, a Vidéki sanzon, a Lehet, hogy eltört vagy a Visszhang című szerzemény is – előkelő helyen szerepelt a slágerlistákon. Az együttest számos szakmai elismeréssel, egyebek mellett többszörös Fonogram és VIVA Comet díjjal, illetve 2019-ben Artisjus-díjjal is kitüntették.