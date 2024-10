Nagy megtiszteltetés, hogy újra mi adhatunk otthont ennek a nívós konferenciának, hiszen a munkánk során igyekszünk méltók lenni mindahhoz az örökséghez, amelyet Eszterházy Miklós mind a kastély, mind pedig a kert tekintetében megálmodott. És ugyan így igaz ez Mőcsényi Mihályra is, akinek munkássága jelentősen hozzátett Eszterháza tájépítészeti örökségéhez. A professzor úr hosszú évekig kutatta ennek a kertnek a múltját, jelenét és azt gondolom nagyon sok szerepe volt abban is, hogy legyen a kertnek jövője is