Cseri Attila, a Virágos Városunk Győr környezetszépítő verseny családi ház kategóriájának győztese kifejtette, hogy igyekezett úgy alakítani a kertet, hogy kevesebb erőt vegyen el a gondozása a munka mellett, vagyis a betegségekre kevésbé fogékony fajokat ültetett, vagy éppen olyanokat, amelyek jobban tűrik a szárazságot, kevésbé kell öntözni őket. Bár van fúrt kútja és telepített öntözőrendszert is. Volt persze pár zsákutca, néhány növényt át kellett ültetni, mert kiderült, hogy az eredeti helyét nem szereti. Nemrégiben elkészült egy kerti tó is az udvar végébe, ez most az ékessége az egésznek.