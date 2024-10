A kultúrház udvarán számos kondérban, lábosban, fazékban, tepsiben készültek káposztás ételek.

– Máriakálnokon volt egy Káposztáskert, ezt szerettük volna megőrizni valamilyen formában. Innen jött az ötlet, hogy szervezzünk Káposzta-napot. Egyesületünk is általában hat-nyolc féle káposztás étellel készül ezekre a rendezvényekre, a káposztás lángostól, a tésztán, a babos-, rakott káposztáig – hangsúlyozta Hammerl Frigyesné, a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület elnöke.

Bencsik Tibor szervező, alpolgármester tájékoztatása szerint évtizedes hagyománya van a Káposzta-napnak a településen, s a szervezésbe az elmúlt években az önkormányzat is bekapcsolódott. Egyébként a nyugdíjas egyesület tagjai mellett helyi civil szervezetek képviselői, civilek és önkormányzati képviselők is kavargatták a finomságokat.

Dr. Tóásóné Gáspár Emme polgármester érdeklődésünkre elmondta, összefogás eredménye a program, a nyugdíjasok tudása mellé a falu szervezésben és anyagiakban is hozzájárul. Három éve a helyi amatőr alkotóknak is lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra. A kultúrházba ezúttal 16 máriakálnoki hozta el munkáit, a festményektől a horgolt figurákon, fotókon keresztül a kisplasztikákig, a 14 évestől a 80 évesekig, sőt anya-lánya páros is állított ki.

Nagy Gizella tavaly tűzzománc alkotásait adta a kiállításhoz, most csuhéfigurákat hozott. Mint elmondta, nagynénje tanította meg gyermekként csuhéból alkotni.

– A csuhé nagyon jó anyag, jól lehet vele dolgozni. Különféle figurákat készítek, például volt olyan esztendő, hogy a karácsonyfánkat csak csuhé angyalkákkal díszítettem. A téli, hideg estéken jó kézműveskedni, horgolni – avatott be Nagy Gizella.

Az udvaron felállított sátorban zeneszó mellett fogyaszthatták el az ételeket, bár volt, aki inkább éthordóban hazavitte a finom falatokat. Közben helyi termelők is bemutatkoztak portékáikkal, a szörpöktől, lekvároktól, a mézeken keresztül a pék- és cukrásztermékekig.