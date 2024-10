Nem csak finom, hanem nagyon kiadós étellel neveztünk be a versenybe. A kondérban a káposzta mellett fő a füstölt csánk, a házi kolbász, és később a fejtett bab is. A helyi savanyított káposztában már minden bent volt: a bors, az erős paprika, a fokhagyma, a babérlevél. Már egyre többen tesznek bele egy kis birset is. A település nem először rendez káposztafesztivált, és hagyománya is van a káposztának, hiszen sokan nem tudják, de annak idején a község határában működött egy káposzta savanyító üzem is