Az Országos Könyvtári Napok alkalmával az elmúlt hétvégén is megtelt a könyvtár a településen. Kvíz­vetélkedőre gyűltek össze a nyugdíjasklubok csapatai. Koroncó, Enese, Tét és Győrsövényház, Ikrény versenyzői mérték össze tudásukat a Rába-parti Kvízpartyn a patonai két csapattal együtt. A játékmester ez alkalommal is Horváth Petra volt a kónyi Épeszűektől. A jó hangulatú vetélkedőn – immár második alkalommal – idén is Koroncó csapata győzedelmeskedett. Második lett Győrsövényház, harmadikként Enese csapata végzett.