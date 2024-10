A már több városban bizonyított Kocsmaturistás kocsmatúra először jön Győrbe, méghozzá az Oktoberfest programjaként. - Ez egy társasági élmény-kocsmatúra lesz, hat helyszínen, kocsmakulturális mini előadásokkal - foglalta össze röviden Ulu, becses nevén Csanádi Tibor, aki 9 éve fedezi fel Európa szerte a helyi törzshelyeket, ikonikus sörözőket, borozókat, bárokat.

A túra ami nem az alkoholról szól, hanem a kocsmákban rejlő titkokról. Fotó: Facebook

Tanulságos és vicces történetek

Kocsmázva utazok, utazva kocsmázok - ez a szlogenem is. Ugyanis ezeken a helyeken keresztül, és az ott lévő emberek történetein keresztül fedeztem fel az elmúlt években Magyarország és Európa városait, falvait. Rengeteg meglátás, meglepődés, váratlan, vicces vagy tanulságos történet sarjadt ezen az úton, és ezeket válogatva osztom meg a győri Oktoberfest kocsmatúrázóival is állomásról állomásra.

Ulu emellett sztereotípiákat szaggat a magyar kocsma szóról, összeveti a különböző nemzetek kocsmakultúrájának érdekességeit. Szó esik az adott helyszínen háttértörténetekről, küldetésről, legendákról, titkokról és érdekesebb mesékről is.

- Az eddigi közösségi kocsmatúrák más városokban visszatérő látogatókat és közösségépülést eredményeztek. Győrben most először lesz ilyen. Már az első győri Oktoberfest kocsmatúrát is magaménak éreztem, rögtön teljesítettem is. A második évadra viszont már saját élményekkel érkezem és bejárjuk a fesztivál 10 helyszínéből hat állomást: A Lima Pub & Hostelt, az Ambróziát, a Mandala Lounge Udvart, a Shadow és a Vendelin Pubot, valamint a Kozi Drink Bárt.