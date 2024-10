Aztán sokak meghökkenésére a sors ismét lecsapott, és megmutatta magát: a győri asszony kezei közé varázsolta a nyeremény gépkocsit. A napokban újságunk hasábjain is olvashatták, mi lett a történet vége. – Ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó – nyugtázta szavait Shanti, és miután átvette a műsorban nyert kocsiját, a régit már át is adta egykori versenyzőtársának egy fővárosi parkolóban.

Egy pillanatig sem merült fel a sztori során a nagy igazság: az ígéret is csak akkor ér valamit, ha azt teljesítik, mert míg megígérni valamit nagyon könnyű, teljesíteni annál nehezebb. Azt is gyakran halljuk napjainkban, hogy az ígéret adóssá tesz. Shanti egy másodpercre sem gondolta, hogy nem tartja a szavát.

Miért is szép ez a kis történet? Mert tényleg olyan, mint egy mese.

Olyan krónika, aminek mondanivalója szívből érkezett, és szívből is ért révbe a napokban egy parkolóban.