Az ágyúgolyó: tulajdonképpen tarackgránát. A csornai ütközet idejéből származik, mely úgy maradt meg, hogy nem robbant fel 1849. június 13-án. Az űrgolyónak is nevezett, körülbelül hét kilogramm súlyú lövedék belsejében még most is érezni, hallani a lőpormaradványok mozgását. A gránátot a közelmúltban elhunyt Szabó József, a csornai gimnázium egykori tanulója, a városi könyvtár nyugalmazott igazgatója hagyta a helytörténeti kutatóra.

A tégla: a tárló harmadik darabja a szabadságharcot követő megtorlásokra emlékeztet. Aradról, a várból való, abból a falból, melynek a közelében 1849. október 6-án reggel hat óra után felakasztották a magyar hadsereg kilenc tábornokát, és négy másikat agyonlőttek. A tégla Marton Zsolt ihászi lokálpatrióta jóvoltából került a csornai iskolába. Zsolt lelkesen gyűjti az ihászi csata emlékeit, és különleges szenvedélye az aradi vár kutatása.

Marton Zsolt kutatja az aradi vár történetét.

Fotó: Cs. Kovács Attila

– Az aradi vár pusztul, falai omladoznak, a környéke elhanyagolt, annak ellenére, hogy a román hadseregnek egy gyalogsági zászlóalja állomásozik ott. A környéke is gondozatlan, benőtték a bokrok, cserjék. Az aradi vértanúk akasztási helyét, illetve a vár másik oldalán agyonlövetésük helyszínét semmi nem jelöli. A téglát, amit Szalay tanár úrnak adtam, ott szedtem össze, ahol 1849. október 6-án a bitófák álltak. Tanútéglának nevezem – mondta a Kisalföldnek Marton Zsolt.

Itt 1849. október 6-án bitófák álltak.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Szalay Balázs szerint a vitrin a hunyadis összetartást is jelképezi és a Hunyadi szellemiségét élteti. Nemcsak az adományozóknak, de még a tárolót felajánlásként elkészítő asztalosmesternek, Nagy Zoltánnak is köze van az iskolához, hiszen egyik fia ott tanult. Az anyagköltséget a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata állta. A vitrin feltöltése korántsem ért véget, árulta el Szalay Balázs. Hamarosan ugyanis egy követ helyeznek el benne, amely a világosi várból származik, és „látta” a fegyverletételt. A pedagógus azt is elmondta, hogy a pákozdi csatatérről származó földet is szeretnének a relikviák mellé tenni.