Olyan helyszíneken dolgoztunk eddig, mint Madeira, Görögország, Horvátország, de természetesen a film nagy részét itt forgatjuk Magyarországon. Ezért is nagy boldogság, hogy rátaláltunk a Taródi várra, mert a városi jelenetekhez tökéletes, autentikus környezetet biztosít. A meglévő stábtagok mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy helyi statisztákat is bevonjunk, így Sopronban is számos itteni lakos csatlakozott hozzánk a forgatás során