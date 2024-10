Orbán Barbara Nóra Mosonmagyaróváron született, most Győrújbaráton él. Gyermekkora óta rajzol és fest.

– Kedvencem a pasztellkréta. 5 éve virágkorszakomat élem, pasztellrajzaimon hortenziákat és pünkösdi rózsákat jelenítek meg nagy méretű festővásznaimon. Magával ragadnak a virágok, szirmaik lágysága és finomsága, imádom rajzolni őket. Szeretem a porpasztell színeit vegyíteni, egészen addig, amíg létre nem jön a harmónia és a tökéletesség a festővásznon. Ekkor megszületik az alkotás – avatott be Orbán Barbara Nóra, aki szülővárosában most több alkotását is bemutatta. Több képét állították ki már a Hansági Múzeumban az őszi tárlaton. Hét pasztellrajza pedig most a Thermal Hotel falait díszíti.

– A festmények mellett vannak termékeim, női bőr és műbőr válltáskák, párnák, meghívók, üdvözlőkártyák, melyeket rajzaim díszítenek. Tavaly óta határidőnaplókat is készítek virágaimmal a borítójukon, idén is lesz a 2025-ös évre – tette még hozzá Nóra.