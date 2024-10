- Most van a burgonyaszüret ideje, és egy kedves barátunkkal megbeszéltük, hogy kipróbáljuk, milyen lovak segítségével szedni a krumplit. Fontosnak tartjuk a hagyományok átélését a mai rohanó világban. Rengeteg jó élménnyel gazdagodtunk - nyilatkozták a nem mindennapi esetről Csizmazia Dóra és Kamil Rita. A Péri Lovassport Egyesület Elnöke, Kotrics Szabolcs hozzáfűzte, hogy először csináltak ilyet, de szeretnének belőle hagyományt teremteni.

- Régen is így szedték a burgonyát, lovakkal kiszántották és kézzel összeszedték. A mai világban egyre ritkábban látni ilyesmit, ezért szeretnénk, ha minél többen megtapasztalhatnák, milyen volt korábban gépek nélkül az élet - adott magyarázatot Kotrics Szabolcs.

- Ez kicsit olyan, mint a kincskeresés, mert nem tudhatjuk, melyik bokor alatt mennyi krumplit találunk. Gyerekek számára is érdekes, ismeretterjesztő program lehetne. A Horse of Course Farm csapatának célja, hogy a mai modern gyerekek átélhessék az állatok közelségét, fontosságát, szeretetét. Természetesen ez a folyamat sokkal nehezebb és időigényesebb, mint a modern gépesített módszerek. Viszont nagyon kellemes napot töltöttünk el négyen, kipróbáltuk ebben magunkat is és a lovainkat is. A lovak, vagyis Petúnia és Popcorn két 7 éves, norvég fjord fajtájú ló, akik nagyon ügyesen dolgoztak. Nekik már volt hasonló tapasztalatuk. A lovak betanítása erre a munkára szintén időigényes feladat, sok gyakorlást igényel.



A kis csapat a szüreten

- A betakarítást burgonya töltő ekével végeztük, egy 800 négyzetméteres területen Pér-Mindszentpusztán. Az idei termés az átlagosnál kevesebb volt a nagy nyári szárazság miatt. Az idei termés 15 mázsa, amit 2 nap alatt tudtunk betakarítani a lovak segítségével. Ezen a földön idén nem szedtük gépekkel, ez nem egy nagy terület. Az egyik barátunk saját krumplija. Csak szerettük volna kipróbálni, milyen így szüretelni. Ha lesz rá lehetőség szívesen kipróbálunk más munkákat is lovakkal - mondta a jövőről Kotrics Szabolcs.



Videó!