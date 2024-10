- Számos filmet, sorozatot láttunk a családdal, amiben hasonló görkori disco helyeken gurultak, szórakoztak az emberek és szerettük volna mi is kipróbálni. A retro hangulat és a táncos görkorcsolyázás mindig is vonzott, így elkezdtünk keresgélni, viszont legközelebb Londonban találtunk ilyen helyet. Így jött az ötlet, hogy akkor csináljuk meg közös vállalkozásban a testvéremmel mi magunk - emlékezett vissza a kezdetekre Szeredi Vivien, a Roller Skate Dance Universe egyik tulajdonosa.

London után Győrben nyitott Szeredi Vivien és Szeredi Tamás retro görkori discot. Fotó: Molcsányi Máté

Görkori disco - London után Győrben

A győri testvérpár az egyetem befejezésével neki is álltak a projektnek: Vivien közgazdász lett, Tamás pedig testnevelő tanári diplomát szerzett. A sport mindkettejük életében fontos gyermekkoruk óta, a tánctanulást is együtt kezdték, majd az évek alatt együtt is versenyeztek.

Mivel sohasem láttunk élőben hasonló helyet, csak a televízió képernyőjén, úgy döntöttünk a családdal, hogy szervezünk egy londoni nyaralást, aminek részeként kipróbáljuk az igazi retro görkori discot. Az ott szerzett tapasztalatok alapján vágtunk bele a saját hely megnyitásának, mégis szerettük volna belevinni a saját ízlésünket és helyi sajátosságokat. Külföldön, főleg Angliában ez már a kultúra része, míg hazánkban újdonság

- hangsúlyozta Szeredi Vivien.

Trükkös elemeket és ugrásokat is megtanulhatunk a győri görkori disco tulajdonosaitól. Fotó: Molcsányi Máté

- Nagy örömmel töltött el minket, hogy meg tudtunk nyitni idén májusban és végre az álomból valóság lett - emelte ki Szeredi Tamás, a Roller Skate Dance Universe másik megálmodója.

Az egyedi hely májusban nyitotta meg kapuit nagy az érdeklődés mellett, amit azóta szinte minden korosztály látogat. Számos kisiskolás osztály, születésnapot ünneplő társaság, vagy munkatársi kör kikapcsolódási lehetősége. Közkedvelt a családosok és az otthonról kiszabaduló szülők körében is. A tulajdonosok nyáron tematikus tábort is szerveztek a gyerekeknek. Mivel igen széles kört szólítanak meg, így korhoz kötött diszkó esteket is szerveznek rendszeresen.