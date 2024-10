– Tizenöt évvel ezelőtt alakítottuk meg a magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, önkormányzatok és civil szervezetek segítségével. Körülbelül tíz éve kapcsolódtunk be a nemzetközi szervezet munkájába. Úgy gondolom, az, hogy bekerültem az elnökségi testületbe nagy elismerés, megtiszteltetés, de felelősség is. Frankfurti központtal működünk, brüsszeli képviselettel, és az is nagy öröm számomra, hogy első magyarként választottak be a szervezetbe