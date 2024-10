Még az időjárás is kedvezett a XIX. Ágfalvi Gesztenyeünnepnek, amelyet Csoltói József, a település rendezvényszervezője nyitott meg az Ágfalvi Fogadó előtti téren. Az ünnepnap az Ágfalvi Alkotókör kiállításával kezdődött a fogadóban, majd megtartották a bábkészítő verseny eredményhirdetését. A legkisebbeket Márti néni meséi szórakoztatták, valamit táncházat is tartottak kicsiknek és nagyoknak az Ágfalvi Napsugár Óvoda Cica csoportjával. A délután során a Line Dance tartott bemutatót, a Dalforrás Népdalkör műsort adott, illetve a Gulliver Színpad előadást mutatott be "Álomsüti" címmel. A napot a Lustige Familie zenekar vidám, zenés műsora zárta.

Még az időjárás is kedvezett az ágfalvi gesztenyeünnepnek, melynek keretén belül rendezték a "Tök jó" vásárt. Fotó: Máthé Daniella

Jótékonysági vásár a gesztenyeünnepen

A gesztenyeünnep keretében szervezték meg a "Tök Jó Vásár" jótékonysági vásárt is, amely helyi civil szervezetek és a szülői közösségek együttműködésében valósult meg. A vásár során az érdeklődök házi készítésű finomságokat kóstolhattak meg.