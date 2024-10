A tavalyi szenzációs munkával elnyert világbajnoki cím után az idén Baranyai Vivien fodrász bronzérmet szerzett a Technical braided style kategóriában. Még ki sem pihente az utazás és versenyzés fáradalmait, máris újra ötletel a jövő évi megmérettetésre.

Baranyai Vivien a fodrász világbajnokságon ismét a dobogóra állhatott.

Fotó: Molcsányi Máté

– Hogy telt az év a tavalyi hatalmas siker után?

– A tavalyi világbajnokság után egy rövid pihenés következett. Ilyenkor azért már elkezdődik a következő megmérettetésre a felkészülés, hiszen a világbajnokságon rengeteg inspirációs fotót gyűjtünk be a versenyen. Minden kategória első három helyezett munkáját fotózzuk és mentjük. Tavaly is így indultunk a munkának.

A fodrász világbajnokságon sokféle fonást alkalmazott.

Fotó: Molcsányi Máté



– Hogyan készült az idei versenyre?

– Mindig tavasszal teszik közzé a világbajnokság témaköreit, akkor kezdődik igazán a felkészülés. Az idén én a kreatív hajfonás és hajszín kategóriát és a romantikus menyasszonyi frizurát választottam. Megrendeltem a babafejeket, befestettem mindegyiket a témakörnek megfelelően. Először kitaláltam, mit is szeretnék csinálni. A versenyen negyven percet kapunk egy frizura elkészítésére, ezért itthon percre pontosan be kell gyakorolni. Nyáron szinte minden másnap elkészítettem a fonatokat, amit a versenyen szerettem volna bemutatni. A felkészülés az idén kicsit egyszerűbb volt, mint tavaly, mert az akkori frizura előkészítéséhez több idő kellett. Megérte persze a sok belefektetett munka, hiszen azzal megnyertem a világbajnoki címet. Én most is nagyon boldog vagyok, hogy a dobogóra állhattam, mert a világon a TOP háromban lenni nagyon jó érzés.

– Milyen frizurával készült a versenyre?

– A témakörnek megfelelően pinkes-szőkés hajszínt választottam, ami nagyon én vagyok, mondhatom, hogy olyan "Vivis". A ruhát is sajátkezűleg készítettem anyukámmal. Minden egyes strasszkövet mi ragasztottunk fel. A frizura elkészítéséhez nagyon sokféle fonástechnikát alkalmaztam, mert ez egy kreatív hajfonás kategória, arra voltak kíváncsiak, mennyi fonástechnikát tudunk összerakni, hogy az ízléses, de ugyanakkor meghökkentő is legyen. Hétféle technikát alkalmaztam. Volt benne térben kiemelt szövés, fejre simuló szövés, létrafonás, csavarás, a hármasfonatnak mindenféle textúrája. A hajdíszeket is egyedileg készítettük bele.

– Nagyon sok időt igényel a versenyre való felkészülés, amit a saját szalonban végzett munka és oktatás mellett végzett. Hogyan lehet összeegyeztetni?

– Már a tavalyi világbajnokság után is nagyon sok megkeresést kaptam és valószínűleg most még több munkám lesz. A felkészülés mellett is tartottam képzéseket, főleg hétvégeken és hétfőn, ezért nagyon be kellett osztani az időmet. Ez nem probléma számomra, én nagyon szeretem tudni mikor, mit csinálok. Ez a szoros időbeosztás a versenyen kifizetődik. Minden pernyi pontossággal le van mérve a gyakorlásokon. Látom, mikor, hol kell tartanom, hogy időre elkészüljek. Az idén is sikerült 4-5 perccel előbb befejeznem a munkát, így maradt időm az utolsó simításokra is. Nyugodtan meg tudtam még a ruhát is igazítani, mert ahogy letelik az idő, már nem lehet a darabhoz hozzányúlni.

– Mit ad a verseny az embernek?

– Nagyon nagy rutint és ismeretséget. Nagyon sokat lehet tanulni a megmérettetésekből, mindig több tudással feltöltődve jövök haza. Én hétfőn versenyeztem, így vasárnap egész nap tudtam nézni a többi kategória versenyzőit, és ellesni egy-egy mozdulatot. Be tudtam szerezni a munkámhoz szükséges szakmai anyagokat, kellékeket is, amivel még egyedibb munkákat tudok készíteni a szalonomban és rövid pihenő után újult erővel tudok készülni a jövő évi versenyre.