Fertőszéplak stratégiájához hozzá tartozik az oktatási intézmények támogatása, természetesen ez nem csak a helyi intézményekre vonatkozik, hanem a környékbeliekre is. Mivel Tájházainkat a Porpáczys diákok gondozzák, nagyon sok mindenben segítjük egymást, így ebben a rendezvényben is. A környező települések polgármestereivel egyként álltunk az iskolások mellé, valamennyien örömmel mutatjuk meg főzőtudományunkat annak érdekében, hogy ennek bevételével is hozzájárulhassunk a nap sikeréhez.