Száznegyven évvel ezelőtt, 1884. október 12-én szentelték fel a Kapuvár Fő terén álló Szent Anna-plébániatemplomot. A néhai Zsebedics József volt kapuvári plébános könyvéből tudjuk, hogy a felszentelési ünnepség „nagy fénnyel” tartatott meg Zalka János győri megyéspüspök által. „Tizenkét kispap, két karmester, két kanonok és két udvari pap jött a püspökkel. Azonkívül vidékről is igen sokan jöttek papok, negyvenen voltak. Vidékről is sokan jöttek zarándokok ezen nagy ünnepre, még a teret is megtöltötték” – olvasható a korabeli feljegyzés.

A város központjában áll a Szent Anna-templom.

Fotó: Németh T. Ferenc

A város honlapján olvasható történet szerint Kapuvárnak az elmúlt fél évszázadban több temploma is volt. Az első a várban, majd egy fatemplom épült harangtoronnyal. Az első kőtemplom 1718-ban készült el.

A templom azonban kicsinek bizonyult, ráadásul a falai is megsüllyedtek. 1808-ban megépítették a második kőtemplomot, amit az 1843-as tűzvész erősen megrongált. Ezért átalakították, két mellékhajóval bővítették. 1883-ban Meiszner Károly hercegi építész terve alapján kezdték a bővítését. Az új torony 32 méter magas lett, nyolcszögletű kupolás ráépítést kapott. 1884-ben szentelték fel. A belső terek az 1950-es években nyerték el mai formájukat. A bal hajóban 1989-ben készült a Szarkofág-oltár. 2001-ben bronztáblát helyeztek el a főbejáratnál a harangok háromszori pusztulásának emlékére.