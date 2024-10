Azt mondják, az esküvői készülődés legalább egy évet vesz igénybe. Ehhez adnak segítséget az esküvői kiállítások, ahol a nagy naphoz szükséges szolgáltatások és kellékek egy helyen megtalálhatóak. Győrben a Zichy-palotában immár a 30. esküvői kiállításra került sor a hét végén a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezésében. A kiállítás remek alkalom volt a Zichy-palota házasságkötő termeinek megtekintésére is azon túl, hogy a helyszínen személyesen ismerkedhettek meg a párok a szolgáltatókkal, átbeszélhették a szükséges tudnivalókat, időpontot foglalhattak, kedvezményeket kaphattak.

Esküvő kiállítás Győrben.

Fotó: Csapó Balázs

Ajándék pénztorta az esküvőn

Adamek Rita dekoratőr és virágkötő a kiállításon a varázslatot ígért a felejthetetlen napokra.

– Az esküvőn sokféle dekorációt kell átgondolni. A terem és asztaldíszeket, a szülőköszöntő ajándékot, az autódíszt, de boldogságkaputól kezdve a székdekorációig mindenfélét kérnek a fiatalok. Lehetőleg az esküvő helyszínen egy személyes találkozó keretében szoktuk átbeszélni az igényeket, hogy lássuk, milyen adottságai vannak a teremnek. Azt tapasztalom, kétféle menyasszony van. Az egyik, aki egy körülbelül 200 oldalas könyvvel érkezik, hogy mit szeretne, a másik pedig, akinek fogalma sincs róla, mit szeretne. Azért vagyok én, hogy átbeszéljük, és letisztuljon minden – állapította meg a szakember. Szolgáltatásai közül újdonságként említette, hogy olyan fényképezőgépet is visznek már az esküvőkre, amelyikkel a helyszínen lehet szelfit készíteni, amit azonnal elő is hív a gép, és a vendégkönyvbe már bele is tehető. A vendégek üzeneteket írhatnak a nagy nap emlékére, amit a gyerekek előszeretettel dekorálnak.

Azt is vállalom, hogy az est folyamán a vendég gyerekeket lekötöm valamilyen foglalkozással egy gyereksarokban amíg a felnőttek szórakoznak. Egyre többen kérnek ajándék készítést is tőlem, újabban nagy keletje van a pénztortának, amit papírpénzből készítek virág dekorációval

– árulta el Adamek Rita.

Elküldhető szelfi

Magyarország egyik legmodernebb szelfi tükrét is elhozta a kiállításra a Dreamy Mirror cég. – A vendégek kézzelfogható fotót tudnak készíteni esküvőkön, céges rendezvényeken, bálokon, mert bárhova ki lehet bérelni. Azonnal kinyomtatja a gép a fotó, amire rákerül egy QR kód, amit ha beolvasnak a vendégek, a kép megjelenik digitális formában a telefonon, amit azonnal meg lehet osztani a közösségi oldalakon. Vörös szőnyeg, kordon, vicces kiegészítők járnak hozzá – mutatta be az újdonságot Németh Réka tulajdonos.