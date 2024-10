A győri önkormányzat október 3 és 5 között negyedik alkalommal rendezi meg a Győri Klíma EXPO-t. Az Olimpiai Sportparkban tartott öko-tematikus kiállítás fontos, látványos eseménye lesz a Zöld Futás, illetve az azt felvezető Kerékpáros és Rolleres Felvonulás. A szervezők már várják a jelentkezőket, a városuk környezetéért tenni akarókat.

Kerékpáros és Rolleres Felvonulás a Győr zöldebb jövőjéért

A Klíma Expohoz céljaihoz, szellemiségéhez kapcsolódóan, a október 5-én a győri Olimpiai Sportparktól várhatóan 10 óra 45 perckor fog elrajtolni a Kerékpáros és Rolleres Felvonulás. A győri, Győr környéki hobbibringások rendőri biztosítás mellett, lezárt útvonalon hét kilométert tesznek meg a belvárosban, demonstrálva a helyi kerékpáros társadalom összetartozását, környezettudatosságát.

Gyülekező és beszélgetés reggel 10 órától a helyszínen. Az előzetesen regisztrálók itt vehetik át ajándék pólóikat. Az indulás előtt mindenkinek módjában lesz megtekinteni a Klíma Expo különleges kiállítását.

Csatlakozz Te is Győr legnépesebb kerékpáros közösségéhez

A IV. Győri klímaexpó keretein belül a győri kétkerekesek ismét megmutatják, mennyien bringáznak és rollereznek a városban. A kerékpározás és elekro mobilitás környezetvédelmi szempontból is fontos tényező.

A Szent István úton végig tekerve a városháza elé érve most sem marad el a kerékpáremelés, ezzel is felhívva a többi közlekedő figyelmét a kerékpáros közösség erejére, a városi közúti közlekedés fontos résztvevőire.

Figyeljetek jobban ránk!

- A Győri Klíma Expo nekünk, kerékpárosoknak is évről évre fontos esemény - mondta Tömböly Tamás a Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezete vezetője, a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának elnöke, a felvonulás főszervezője. – A kerékpározás, mint a közlekedés leginkább környezetbarát formája segít felhívni mindannyiunk figyelmét a környezetvédelemre, a környezettudatos életmódra. Felvonulásunk egyre népszerűbb a győri hobbi kerékpárosok körében, ami azt mutatja, hogy városunkban nagyon is átérzik megmozdulásunk lényegét. Felvonulásunkkal ezúttal is szeretnénk fókuszba álltani a munkába, iskolába tekerőket, rollerezőket, rájuk irányítani nemcsak a közlekedők, de a döntéshozók figyelmét is.