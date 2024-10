„Templomtestvéreiknél” jártak a minap a csornai evangélikusok Szlovéniában, Alsólendván. A szokatlan megnevezésű kapcsolat szoros, nagyon is élő, és ami összetartja, az az Isten háza. Alsólendva és Csorna evangélikus temploma ugyanis kísértetiesen hasonlít egymásra. Előbbinek az utóbbi szolgált mintájául. Tubán József csornai lelkész elmondta: mindig szívesen utaznak alsólendvai barátaikhoz, és szívesen fogadják is őket.

– A mi templomunk 1930-ban készült el, és akkoriban járt erre az alsólendvai lelkész. Ők az építkezés előtt álltak, ezért elkérte a terveket, melyeket a tervező, ifj. Klemens Antal a rendelkezésére is bocsátott. Így került a csornai templom ikertestvére a szlovén településre. A két várost egyébként sok minden más is összeköti. Alsólendván is van például gyógyfürdő, és ott is volt egy híres Korona szálló – mutatta be a kapcsolatot Tubán József. Az ottani evangélikusokkal 2005-ben találkoztak először, amikor a csornai templom hetvenötödik évfordulóját ünnepelték, és kiderült a „testvérség”. Azóta gyakran látogatják egymást, Tubán Józsefet is többször hívták már igét hirdetni, és az alsólendvai lelkészek is prédikáltak Csornán.

– Nemcsak hivatalosan, hanem kötetlen formában is összejövünk. Szerveztünk már kirándulást Alsólendvára a hívekkel, de a Csornai Borbarát Körünk is meglátogatta őket. Természetesen ha ők járnak erre, szívesen látjuk őket. Most egy nagyon kedves lelkész házaspár szolgál ott, de nekem szerencsém volt még a templom­építő lelkész akkor már nyugdíjas, szintén lelkész fiával is találkozni. Megbecsüljük ezt a barátságot, és örülünk neki, hogy „templomtestvéreinkkel” összejöttünk annak idején – jegyezte meg Tubán József.