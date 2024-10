Az Erdők Hete programsorozatot az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya indította útjára, ezért az események alapját az erdészeti erdei iskolák ismeretanyaga, erdőpedagógiai módszertana adja. A programok országszerte számos látogatót vonzanak évről évre, idén is több, mint 100 ingyenes szakmai, családi és gyermek programot kínálva az erdei sportversenyektől a hegyi kisvasutazásig - olvasható a TAEG Zrt honlapján.

Az Erdők Hetén hirdetik meg az Országos Erdészeti Egyesület Hátizsákban az Erdő programját is, amely az óvodák és óvodapedagógusok számára jelent pályázati lehetőséget. Az erdőpedagógiai eszközöket tartalmazó hátizsák lehetőséget kínál arra, hogy már a legkisebb korosztálynak is bemutassák az erdei életközösség szépségeit. A pályázaton a Magyarországon működő köznevelési intézmények közül az óvodák, egységes óvoda-bölcsődék óvodapedagógusai vehetnek részt, melyre a regisztrációs felület is megnyílt. Az október 6-ig zajló Erdők Hete rendezvénysorozat részletes programjai a www.erdokhete.hu honlapon érhetőek el.