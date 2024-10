A két Jászai Mari-díjas művész barátsága 1970-ben kezdődött, mikor a kamasz Maszlayt az Universitas együttesben színpadra tette Verebes az Egyetemi Színpadon. Az idei évben mutatták be Verebes István rendezésében a Karinthy Színházban Fejes Endre Vonó Ignác című drámáját, amiben Maszlay István is játszik. A Győri Nemzeti Színház társulatának meghatározó drámai színművésze Maszlay István, aki 1988-ban szerződött Győrbe a Vígszínházból. Nemcsak színpadon, de a filmvásznon is számtalanszor bizonyított. Munkastílusa, szerepformálása és elkötelezettsége generációkat inspirál. Lenyűgöző mélységgel és érzékenységgel jeleníti meg karaktereit. Jelenleg a Hárman a padon című sikerdarab egyik főszerepét játssza. A pódiumbeszélgetésen barátságukról, példaképeikről, színházról és más művészeti „tévelygéseikről” is meséltek a művészek.