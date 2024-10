Az Egészség Forrás nevezetű nap célja, hogy a résztvevők előadásokon, interaktív programokon és különleges bemutatókon keresztül felfedezhessék a számukra leghasznosabb módszereket, előszűrő vizsgálatokon vehessenek részt. A rendezvény jótékonysági célokat is szolgál: a bevételt a Forrás Waldorf Iskola javára fordítják. A jelképes belépőn kívül a helyszínen lehetőség lesz hozzájárulni az iskola fejlesztéséhez.

Fontos az egészség. Diószegi Judit és Őri Csordás Tünde beszélt a jótékony egészségnapról.

Fotó: Molcsányi Máté

Beszélgetőpartnereink, Diószegi Judit és Őri Csordás Judit, a szülői közösség tagjai arról beszéltek, mi minden várja az érdeklődőket a rendezvényen. Az egészség- és környezettudatosság jegyében felfedezhetjük a fenntartható életmód előnyeit, és megtanulhatjuk, hogyan támogathatjuk a saját, egészségünket a tudatos és környezetbarát döntésekkel. Szó lesz az emberi kapcsolatokról, a párkapcsolati kihívásokról is. Megismerhetjük a hatékony kommunikáció és a kapcsolatok ápolásának titkát. Beszélgettünk a Kisalföldi kosár termelőiről, termékeiről, a fenntartható tudatos fogyasztásról. Fontos, hogyan járulhatnak hozzá egészségünkhöz a gyógynövények. Lehet kóstolni helyi egészséges ételeket, felfedezni a kézműves és környezetbarát termékeket. Megismerhetjük a hagyományos és alternatív gyógymódokat egyaránt. Részt lehet venni diagnosztikai vizsgálatokon. Az egészségnap részeként különleges érzékenyítő programmal is készülnek a látás sérült és a véradás témában. Szerveznek jóga és örömtánc foglalkozást és részt vehetünk hangtál terápián. A család legkisebb tagjaira is gondoltak, táncházra, kézműves és fejlesztő foglalkozásokra várják őket.