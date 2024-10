Ha hiszik, ha nem kedves olvasóink, valamennyi előadó, résztvevő a győri Forrás Waldorf iskolához kötődik valamilyen formában. Ezért is örültek annak, hogy egy többemeletes épületben kaptak lehetőséget arra, hogy a sokféle szakember megmutassa, milyen sokféle egészségmegőrző program, gyógymód létezik, de azt is, hogy a természet adta lehetőségekkel hogyan lehet egészségesebbé tenni életünket. A szülők, nagyszülők még az enni és innivalókat is sajátkezűleg készítették. A programról podcast is készült a Kisalföldben.

Egészség volt a témája az egész napnak a Forrás Waldorf iskola szervezésében.

Fotó: Molcsányi Máté

Ferenczy Júlia, az iskola tanára elmondta, hogy az iskolai egészségnapokat 12 éve kezdték el szervezni. – A mai nap egy szintlépés, mert a város támogatásával a Generációk Házában óriási felület áll rendelkezésünkre. Rengeteg előadóval, terapeutával, tanító szakemberrel vagyunk együtt és itt vannak a gimnazistáink, akik segítenek a rendezvény lebonyolításában. Nagyon büszke vagyok a waldorfosokra, mert már a covid előtt is szerveztünk tavasszal egészség napokat és megnyitottuk a város előtt, amiben a Kisalföld szerkesztősége mindig segítségünkre volt – mondta el a tanárnő.